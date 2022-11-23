Київ залишився без води

Про призупинення постачання води в столиці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також У Молдові масові відключення світла після російських ударів по Україні

Чиновник повідомив, що наразі фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.

Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці, – написав Віталій Кличко у зверненні до киян.

Нова ракетна атака Росії

23 листопада Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Більшість ворожих ракет збили українські ППО, проте частині все ж вдалося прорватися й наробити шкоди.

Зокрема, від російських ракет постраждала столиця України – ворог влучив у інфраструктурний об'єкт. На Київщині російська ракета влучила у житловий будинок, внаслідок чого мінімум 3 людей загинули.

Новий російський обстріл спровокував не лише руйнування, але й масове відключення світла, від чого постраждала не лише Україна, а й сусідня Молдова.