Так, внаслідок бомбардувань у цій країні почалися масові відключення світла. Про це раніше повідомляв й віцепрем'єр-міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину.

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Світло можна повернути, життя людей – ні

Згодом на відключення світла у Молдові відреагувала й президент держави Мая Санду. Вона заявила, що Росія залашила Молдову в темряві. Однак разом з тим й підкреслила усе горе, яке країна-терористка несе народу України.

Так, вона зазначила, що війна Росії в Україні:

вбиває людей,

руйнує ракетами житлові квартали,

руйнує енергетичну інфраструктуру.

Вона наголосила, що прямо зараз люди витягують з-під завалів своїх поранених та оплакують померлих близьких. Тож якщо відновити електропостачання ще можна, то життя людей не повернути назад.

Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей через просто бажання тримати інші народи в бідності та приниженні. Як би важко це не було зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Республіки Молдова, має залишатися до вільного світу,

– написала президентка Молдови.

Щодо світла у Молдові Мая Санду розповіла, що наразі усі державні установи працюють для того, щоб жителям Молдови повернути електроенергію: "Ми вирішимо технічні проблеми і знову буде світло".

У Молдові відключили світло

Попереднього разу у Молдові зникало світло через масований ракетний удар Росії 15 листопада. Відбуваються такі відключення через те, що енергосистеми України та Молдови поєднані, відтак російські атаки провокують серйозні проблеми не лише в Україні.

Шановні громадяни, сьогодні повторюється ситуація 15 листопада. Після бомбардувань Росією української енергосистеми за останню годину ми маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні. "Moldelectrica" працює над відновленням підключення до електроенергії. Я незабаром повернуся з додатковою інформацією, – написав Андрій Спину у телеграмі.

Ракетна атака 23 листопада: що відомо

Під час повітряної тривоги Росія обстріляла низку міст України. Так, під обстріли потрапили Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина та інші області.

Традиційно вона цілила по критичній інфраструктурі держави. Зокрема у Львові зникло світло, у Харкові зупинилось метро, а одну зі станцій Києва знеструмило.

На ракетний обстріл відреагували й в Офісі Президента. Там заявили, що терористи вчергове підтвердили, що вони терористи, а також назвали їх невдахами.

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