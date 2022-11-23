Внаслідок влучань у Києві одна зі станцій метрополітену повністю знеструмлена. Столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття, пише 24 канал.
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Як працюватиме столичне метро
Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей. Пасажирів просять стежити за повідомленнями на станціях щодо змін у роботі метро.
Одну зі станцій київського метро знеструмило: дивіться відео
Яка ситуація у Харкові
У зв'язку з відключенням світла у Харкові зупинено весь електротранспорт. Наразі людей евакуюють із метрополітену. На маршрути електричного наземного транспорту вивели додаткові автобуси.