Так, в результате бомбардировок в этой стране начались массовые отключения света. Об этом ранее сообщал и вице-премьер-министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.

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Свет можно вернуть, жизнь людей – нет

Впоследствии на отключение света в Молдове отреагировала и президент Майя Санду. Она заявила, что Россия оставила Молдову в темноте. Однако вместе с тем подчеркнула все горе, которое страна-террористка несет народу Украины.

Так, она отметила, что война России в Украине:

убивает людей,

разрушает ракетами жилые кварталы,

разрушает энергетическую инфраструктуру.

Она подчеркнула, что прямо сейчас люди вытаскивают из-под завалов своих раненых и оплакивают умерших близких. Так что если возобновить электроснабжение еще можно, то жизнь людей не вернуть назад.

Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из-за простого желания держать другие народы в бедности и унижении. Как бы трудно это ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться в свободном мире,

– написала президент Молдовы.

Касаемо света в Молдове Майя Санду рассказала, что все государственные учреждения работают для того, чтобы жителям Молдовы вернуть электроэнергию: "Мы решим технические проблемы и снова будет свет".

В Молдове отключили свет

В предыдущий раз в Молдове исчезал свет из-за массированного ракетного удара России 15 ноября. Происходят такие отключения из-за того, что энергосистемы Украины и Молдовы соединены, поэтому российские атаки провоцируют серьезные проблемы не только в Украине.

Уважаемые граждане, сегодня повторяется ситуация 15 ноября. После бомбардировок Россией украинской энергосистемы за последнее время у нас есть масштабные отключения электроэнергии по всей стране. "Moldelectrica" работает над восстановлением подключения к электроэнергии. Я скоро вернусь с дополнительной информацией,

– написал Андрей Спину в телеграмме.

Ракетная атака 23 ноября: что известно

Во время воздушной тревоги Россия обстреляла ряд городов Украины. Так под обстрелы попали Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Львовщина, Харьковщина и другие области.

Традиционно она целила по критической инфраструктуре страны. В частности, во Львове исчез свет, в Харькове остановилось метро, а одну из станций Киева обесточило.

На ракетные обстрелы отреагировали и в Офисе Президента. Там заявили, что террористы в очередной раз подтвердили, что они террористы, а также назвали их неудачниками.

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