На российские ракетные обстрелы Украины отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом пишет 24 канал.
Важно По всей территории Украины – воздушная тревога: враг запустил ракеты из России
Террористы сразу подтверждают, что они террористы – запускают ракеты. Наивные неудачники,
– подчеркнул Ермак.
Важно Оккупанты обстреляли родильное отделение в Запорожье: погиб младенец
Европарламент признал Россию спонсором терроризма
23 ноября в Европарламенте была одобрена резолюция о признании России спонсором терроризма. Кроме того, государством, использующим средства терроризма. За принятие этого документа проголосовало абсолютное большинство европарламентариев.
Отметим, в резолюции подчеркнули, что Россия совершает "невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру" в Украине. В результате погибли уже тысячи человек. Кроме того, на временно оккупированных территориях оккупанты проводят "казни без суда и следствия, грабят, насилуют и пытают людей".
Европарламент призывает Совет ЕС внести Россию в список государств-спонсоров терроризма, а партнеров Евросоюза – принять аналогичные меры.
Стоит увидеть – Российские террористы безжалостно ударили ракетами по родильному отделению на Запорожье: смотрите видео