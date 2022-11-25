Перша леді України Олена Зеленська наголосила, що українці за останні декілька місяців пройшли скільки випробувань, що блекаут – це не найстрашніше, що може з нами статися. Вона наголосила, що навіть у таких умовах наш народ постійно демонструє свою винахідливість.

Читайте також Чи уникне Україна тотального блекауту після нового ракетного шквалу

Зеленська: Українці готові це терпіти

Зокрема, Зеленська згадала соціальне дослідження. Ймовірно, мова йде про опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 21 – 23 жовтня 2022 року.

Й дослідженні українців запитали, скільки вони ще готові терпіти у таких умовах, без світла, без тепла.

І українці, у більшості, понад 90% опитаних, відповіли, що вони готові це терпіти два, три роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській родині на рівних. Ми знаємо заради чого – заради перемоги, заради почуття гідності, заради того, що нас чекає ця демократична родина і ми хочемо бути в ній нарівні з іншими. Українці готові це терпіти. Ми оптимістично дивимося на ці речі,

– заявила Олена Зеленська в інтерв'ю.

Зазначимо, що у дослідженні КМІС респондентам, які оптимістично бачать майбутнє України через 10 років, ставилося додаткове запитання, а чи готові вони терпіти матеріальні труднощі протягом 3 – 5 років для досягнення в майбутньому позитивного результату.

Серед низ 96% готові терпіти матеріальні труднощі 3 – 5 років, якщо в результаті Україна стане процвітаючою країною і членом Європейського Союзу.

Ворог завдав чергової атаки 23 листопада: головне

У середу, 23 листопада, ворог завдав масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Наслідком обстрілів окупантів став блекаут.

Повідомили, що загарбники випустили по Україні близько 70 ракет. Зокрема прильоти зафіксували у Києві, на Львівщині, Вінницькій області та Харкові.

Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Також унаслідок російських атак без світла також залишилася і Молдова. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія залишила її країну в темряві, атакувавши Україну.

Варте уваги – Очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі прибув до Зеленського: дивіться відео