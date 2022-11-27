В Укрэнерго рассказали, как возобновляется энергосеть
Соответствующие операторы, такие как Укрэнерго, делают все возможное, чтобы возобновить и стабилизировать работу. В настоящее время идет восстановление энергосистемы после седьмой атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины. Как это происходит, рассказали в Укрэнерго.
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Так, по состоянию на 11:00 27 ноября производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей.
В таких условиях операторы систем распределения имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей. Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%.
Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию. Это позволит меньше применять ограничения и позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов.
Какая ситуация с электроэнергией в Украине сейчас
- В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. А самая большая в Европе АЭС, Запорожская, остается оккупированной.
- Производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии по-прежнему остаются в дефиците.
- Генерация продолжает увеличивать мощность. В ДТЭК надеются, что в графики отключений, действовавших до последней массированной атаки 23 ноября, можно будет вернуться в понедельник 28 ноября.
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