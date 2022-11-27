В Укренерго розповіли, як відновлюється енергомережа

Відповідні оператори, такі як Укренерго, роблять все можливе, аби відновити та стабілізувати роботу. Наразі триває відновлення енергосистеми після сьомої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України. Як це відбувається розповіли в Укренерго.

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Так, станом на 11:00 27 листопада виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів.

За таких умов оператори систем розподілу мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%.

Зверніть увагу! Укренерго доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати який не можна. Обленерго самостійно визначає види відключень – аварійні чи планові – і безпосередньо їх застосовує.

Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію. Це дозволить менше застосовувати обмеження та дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів.

Яка ситуація з електроенергією в Україні зараз

В Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. А найбільша у Європі АЕС, Запорізька, залишається окупованою.

Виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті.

Генерація продовжує нарощувати потужність. У ДТЕК сподіваються, що до графіків відключень, які діяли до останньої масованої атаки 23 листопада, можна буде повернутись у понеділок 28 листопада.

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