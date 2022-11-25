В українській енергосистемі досі суттєвий дефіцит електроенергії, однак фахівці роблять усе можливе, аби врегулювати ситуацію. В ефірі національного телемарафону голова ДТЕК Мережі Олександр Фоменко сказав, коли буде змога повернутись до звичних графіків відключень струму.
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Слід почекати ще декілька днів
За словами Фоменка, до графіків, які діяли до останньої масованої атаки 23 листопада, ми повернемось, ймовірно, уже дуже скоро, а саме – у понеділок, 28 листопада.
Генерація продовжує нарощувати потужність, тому велика ймовірність, що ліміти збільшуватимуться і ми поступово вийдемо на графіки обмежень, які діяли до останньої атаки. Орієнтовано десь у понеділок,
– констатував голова ДТЕК.
Україна "заживлюється" – енергетики працюють
- Зазначмо, що українські енергетики відновлюють пошкоджені електростанції. В Міжнародному агентстві з питань атомної енергетики зазначили, що станом на 25 листопада відновили свою роботу всі атомні електростанції на території нашої держави. Зокрема, йдеться про Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку АЕС.
- Окрім того, гендиректор Yasno Сергій Коваленко констатував, що через російські обстріли є випадки, коли люди не мають струму по декілька днів. Головна мета зараз – зробити так, аби світло з'являлось у кожній оселі бодай на 2 – 3 години.
Як підготуватися до відключення світла / Картинка 24 каналу
- Але важливо, що попри всі негаразди, ми не здаємось та готові бути без струму цілодобово заради перемоги у війні. Перша леді Олена Зеленська констатувала, що 90 відсотків громадян України згідні 2 – 3 роки жити зі стабілізаційними відключеннями, аби тільки здолати ворога.
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