В українській енергосистемі досі суттєвий дефіцит електроенергії, однак фахівці роблять усе можливе, аби врегулювати ситуацію. В ефірі національного телемарафону голова ДТЕК Мережі Олександр Фоменко сказав, коли буде змога повернутись до звичних графіків відключень струму.

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Слід почекати ще декілька днів

За словами Фоменка, до графіків, які діяли до останньої масованої атаки 23 листопада, ми повернемось, ймовірно, уже дуже скоро, а саме – у понеділок, 28 листопада.

Генерація продовжує нарощувати потужність, тому велика ймовірність, що ліміти збільшуватимуться і ми поступово вийдемо на графіки обмежень, які діяли до останньої атаки. Орієнтовано десь у понеділок,

– констатував голова ДТЕК.

Зверніть увагу! Після блекауту енергетики повернули систему до роботи всього за 10 – 11 годин.

Україна "заживлюється" – енергетики працюють

Зазначмо, що українські енергетики відновлюють пошкоджені електростанції. В Міжнародному агентстві з питань атомної енергетики зазначили, що станом на 25 листопада відновили свою роботу всі атомні електростанції на території нашої держави. Зокрема, йдеться про Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку АЕС.

Окрім того, гендиректор Yasno Сергій Коваленко констатував, що через російські обстріли є випадки, коли люди не мають струму по декілька днів. Головна мета зараз – зробити так, аби світло з'являлось у кожній оселі бодай на 2 – 3 години.



Як підготуватися до відключення світла / Картинка 24 каналу

Але важливо, що попри всі негаразди, ми не здаємось та готові бути без струму цілодобово заради перемоги у війні. Перша леді Олена Зеленська констатувала, що 90 відсотків громадян України згідні 2 – 3 роки жити зі стабілізаційними відключеннями, аби тільки здолати ворога.

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