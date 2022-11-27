Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що роботу енергосистеми вдалося стабілізувати станом на кінець тижня. Водночас прем'єр-міністр зазначив, що все ще зберігається дефіцит потужностей.
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Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%
За словами Шмигаля, дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Він повідомив, що понад 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж.
Денис Шмигаль інформував, що в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не зазнала атак Росії. Водночас він заявляв, що енергосистема України вийшла з важкої системної аварії.
Повідомлялося, що виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Також заживлена майже вся критична інфраструктура.
Як Україна оговтується від ударів по енергосистемі
- Унаслідок масованого ракетного удару в Україні були запроваджені аварійні відключення світла. У п'ятницю, 25 листопада, голова правління Укренерго Володимир Кудрицький інформував, що українська енергосистема пройшла найскладніший етап після атаки Росії.
- Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС. Та вже 25 листопада всі три атомні станції працювали.
- Кудрицький повідомляв, що через 1 – 2 дні атомні станції вийдуть на свою нормальну планову потужність, після чого можна буде повернутися до планових графіків відключення світла.
- Голова ДТЕК Мережі Олександр Фоменко повідомляв, що до графіків, які діяли до 23 листопада, Україна повернеться, у понеділок, 28 листопада.
- Станом на 11:00 27 листопада виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів.
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