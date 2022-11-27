Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що роботу енергосистеми вдалося стабілізувати станом на кінець тижня. Водночас прем'єр-міністр зазначив, що все ще зберігається дефіцит потужностей.

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Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%

За словами Шмигаля, дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Він повідомив, що понад 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж.

Денис Шмигаль інформував, що в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не зазнала атак Росії. Водночас він заявляв, що енергосистема України вийшла з важкої системної аварії.

Повідомлялося, що виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Також заживлена майже вся критична інфраструктура.

Як Україна оговтується від ударів по енергосистемі

Унаслідок масованого ракетного удару в Україні були запроваджені аварійні відключення світла. У п'ятницю, 25 листопада, голова правління Укренерго Володимир Кудрицький інформував, що українська енергосистема пройшла найскладніший етап після атаки Росії.

Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС. Та вже 25 листопада всі три атомні станції працювали.

Кудрицький повідомляв, що через 1 – 2 дні атомні станції вийдуть на свою нормальну планову потужність, після чого можна буде повернутися до планових графіків відключення світла.

Голова ДТЕК Мережі Олександр Фоменко повідомляв, що до графіків, які діяли до 23 листопада, Україна повернеться, у понеділок, 28 листопада.

Станом на 11:00 27 листопада виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів.

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