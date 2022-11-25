Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Сообщается, что украинская энергосистема прошла самый сложный этап после атаки России 23 ноября и электроэнергия подана во все области.

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Все три атомные станции уже работают

Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины вновь соединена с энергосистемой Евросоюза. Кроме того, уже работают все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории.

Ожидается, что вскоре атомные станции выйдут на нормальную плановую мощность. После этого потребителей можно будет перевести на плановые графики отключения света.

Через 1–2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики,

– отметил Кудрицкий.

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