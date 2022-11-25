Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он подтвердил, что в результате массированной атаки 23 ноября в Украине произошел блекаут.

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России не удалось выключить Украину полностью

Дмитрий Сахарук отметил, что система продемонстрировала свою способность восстанавливаться. Как он констатировал, Россия не достигла своих целей.

Сейчас мы смотрим, как система восстанавливается после блекаута. Сработала автоматика – система выключилась. Энергетики стали возвращать ее к жизни сразу после окончания обстрелов. Но в целом система показывает свою способность восстанавливаться. То есть россияне своих целей не достигли,

– сказал исполнительный директор ДТЭК.

По его словам, России не удалось выключить Украину полностью. Кроме того, Сахарук заявил, что это уже была 14-я атака России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Обратите внимание. В Украине не в первый раз произошел блекаут. Ранее Дмитрий Сахарук информировал, что в Украине в сентябре уже происходил блекаут, в частности, в Харькове во время обстрелов.

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