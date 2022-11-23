К сожалению, в результате обстрелов есть пострадавшие. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Важно В Киевской области попали в двухэтажное здание: есть 3 погибших и 6 раненых

В Киеве в результате удара есть раненые

По словам Кличко, четверо пострадавших в результате взрывов в Киеве госпитализированы в медучреждения столицы. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Позже мэр сообщил, что количество раненых возросло:

"Три человека погибли в результате сегодняшнего ракетного обстрела столицы. Среди них – 17-летняя девушка", – заявил Кличко.

Кроме того, пострадали 11 жителей столицы. 10 из них госпитализировали в медучреждения города. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Отметим, что в Киеве есть попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. В некоторых районах нет света. Энергетики сообщают об экстренных отключениях.

Также из-за обстрелов поставки воды приостановлены по всему Киеву. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее их восстановить.

Просим, на всякий случай, запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице,

– отметил Кличко.