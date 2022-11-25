Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Він підтвердив, що внаслідок масованої атаки 23 листопада в Україну стався блекаут.
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Росії не вдалося виключити Україну повністю
Дмитро Сахарук зазначив, що система продемонструвала свою спроможність відновлюватися. Відтак, як він констатував, Росія не досягла своїх цілей.
Зараз ми дивимось, яким чином система відновлюється після блекауту. Спрацювала автоматика — система виключилась. Енергетики почали повертати її до життя одразу після закінчення обстрілів. Але в цілому система показує свою спроможність відновлюватися. Тобто росіяни своїх цілей не досягли,
– сказав виконавчий директор ДТЕК.
За його словами, Росії не вдалося виключити Україну повністю. Крім того, Сахарук заявив, що це вже була 14 атака Росії на енергетичну інфраструктуру України.
Що відомо про масований обстріл Росії
- 23 листопада масовано атакувала енергетичну систему України, випустивши близько 70 ракет та дронів. Відразу 31 ракету росіяни спрямували на Київ.
- У Києві російські військові влучили в інфраструктурний об'єкт, унаслідок чого столиця залишилася без електроенергії. Також у всьому Києві після обстрілів не було водопостачання. Світло в Києві частково відновили 24 листопада.
- Російські терористи атакували Київську область, де влучили в житловий будинок. Унаслідок обстрілу загинуло 6 людей.
- Крім того, прильоти зафіксували на Львівщині, після чого в області частково зникло світло. Також зафіксовано влучання у Вінницькій області та в Харкові.
- Унаслідок російських атак без світла також залишилася і Молдова. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія залишила її країну в темряві, атакувавши Україну.
- Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.
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