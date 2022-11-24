Загалом станом на кінець листопада 2022 року розглядають три сценарії, як може відбутися тотальний блекаут. Українцям варто бути готовими.
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Які є 3 сценарії
Блекаут на Лівобережжі України
Цей сценарій реалізується, якщо Росія сконцентрує ракетні удари по транзитних підстанціях, які передають електроенергію з Заходу на Схід. Також країна-терористка гатить по електростанціях, розташованих на Лівобережжі.
Цей сценарій передбачає, що без світла на 12 – 24 години залишаться такі області:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- частина Харківської;
- частина Донецької;
- частина Луганської.
Окрім того, частково залишаться такі області:
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Київська (разом з лівим берегом Києва).
Енергетики, щоб стабілізувати ситуацію, запускатимуть електростанції. На це знадобиться 12 – 24 години.
Сценарій блекаута на Лівобережжі / Forbes
Блекаут всієї країни
У цьому випадку Росія завдає серію одночасних масованих ударів по електростанціях та підстанціях по всій країні. Водночас Україна досі залишається підключеною до європейської енергомережі.
Це означає, що вся територія України буде у темряві 12 – 24 години. Тоді українську енергосистему заживлять від європейської. Спершу світло повернеться в окремі регіони. Вони поступово об'єднаються в одну систему.
Сценарій повного блекаута всієї України (до 24 годин) / Forbes
Повний блекаут (триватиме до 7 діб)
Це – найгірший варіант для України. У такому випадку Росія завдає одночасні масовані удари по:
- відкритих розподільчих пристроях атомних станцій;
- підстанціях, які з'єднують українську енергосистему з європейською.
Є шанс, що АЕС можуть втриматись в роботі на одному енергоблоці.
Але у разі завдання удару в безпосередній близькості до АЕС з високою ймовірністю атомні станції будуть зупинені. При цьому не буде можливості їх заживлення протягом 2 годин,
– мовиться у повідомленні.
Тоді на відновлення знадобиться до 7 діб.
Сценарій повного блекаута всієї України / Forbes
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