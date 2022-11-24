Загалом станом на кінець листопада 2022 року розглядають три сценарії, як може відбутися тотальний блекаут. Українцям варто бути готовими.

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Які є 3 сценарії

Блекаут на Лівобережжі України

Цей сценарій реалізується, якщо Росія сконцентрує ракетні удари по транзитних підстанціях, які передають електроенергію з Заходу на Схід. Також країна-терористка гатить по електростанціях, розташованих на Лівобережжі.

Цей сценарій передбачає, що без світла на 12 – 24 години залишаться такі області:

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

частина Харківської;

частина Донецької;

частина Луганської.

Окрім того, частково залишаться такі області:

Миколаївська;

Херсонська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Київська (разом з лівим берегом Києва).

Енергетики, щоб стабілізувати ситуацію, запускатимуть електростанції. На це знадобиться 12 – 24 години.



Сценарій блекаута на Лівобережжі / Forbes

Блекаут всієї країни

У цьому випадку Росія завдає серію одночасних масованих ударів по електростанціях та підстанціях по всій країні. Водночас Україна досі залишається підключеною до європейської енергомережі.

Це означає, що вся територія України буде у темряві 12 – 24 години. Тоді українську енергосистему заживлять від європейської. Спершу світло повернеться в окремі регіони. Вони поступово об'єднаються в одну систему.

Сценарій повного блекаута всієї України (до 24 годин) / Forbes

Повний блекаут (триватиме до 7 діб)

Це – найгірший варіант для України. У такому випадку Росія завдає одночасні масовані удари по:

відкритих розподільчих пристроях атомних станцій;

підстанціях, які з'єднують українську енергосистему з європейською.

Є шанс, що АЕС можуть втриматись в роботі на одному енергоблоці.

Але у разі завдання удару в безпосередній близькості до АЕС з високою ймовірністю атомні станції будуть зупинені. При цьому не буде можливості їх заживлення протягом 2 годин,

– мовиться у повідомленні.

Тоді на відновлення знадобиться до 7 діб.

Сценарій повного блекаута всієї України / Forbes

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