По состоянию на конец ноября 2022 года рассматривают три сценария, как может произойти тотальный блекаут. Украинцам следует быть готовыми.
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Какие есть 3 сценария
Блекаут на Левобережье Украины
Этот сценарий реализуется, если Россия сконцентрирует ракетные удары по транзитным подстанциям, передающим электроэнергию с Запада на Восток. Также страна-террористка ударит по электростанциям, расположенным на Левобережье.
Этот сценарий предполагает, что без света на 12 – 24 часа останутся следующие области:
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- часть Харьковской;
- часть Донецкой;
- часть Луганской.
Кроме того, частично без света останутся следующие области:
- Николаевская;
- Херсонская;
- Кировоградская;
- Черкасская;
- Киевская (вместе с левым берегом Киева).
Энергетики, чтобы стабилизировать ситуацию, будут запускать электростанции. На это уйдет 12 – 24 часа.
Сценарий блекаута на Левобережье / Forbes
Блэкаут всей страны
В этом случае Россия наносит серию одновременных массированных ударов по электростанциям и подстанциям по всей стране. В то же время, Украина до сих пор остается подключенной к европейской энергосети.
Это означает, что вся территория Украины будет в темноте 12 – 24 часа. Тогда украинскую энергосистему заживят от европейской. Сначала свет вернется в отдельные регионы. Они постепенно объединятся в одну систему.
Сценарий полного блекаута всей Украины (до 24 часов) / Forbes
Полный блекаут (длится до 7 суток)
Это самый плохой вариант для Украины. В таком случае Россия наносит одновременные массированные удары по:
- открытым распределительным устройствам атомных станций;
- подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской.
Есть шанс, что АЭС могут удержаться в работе на одном энергоблоке.
Но в случае нанесения удара в непосредственной близости к АЭС с высокой вероятностью атомные станции будут остановлены. При этом не будет возможности их заживления в течение 2 часов,
– говорится в сообщении.
Тогда на восстановление понадобится до 7 дней.
Сценарий полного блекаута всей Украины / Forbes
Заметьте – у массированных атак России есть четкая система: смотрите видео