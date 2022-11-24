По состоянию на конец ноября 2022 года рассматривают три сценария, как может произойти тотальный блекаут. Украинцам следует быть готовыми.

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Какие есть 3 сценария

Блекаут на Левобережье Украины

Этот сценарий реализуется, если Россия сконцентрирует ракетные удары по транзитным подстанциям, передающим электроэнергию с Запада на Восток. Также страна-террористка ударит по электростанциям, расположенным на Левобережье.

Этот сценарий предполагает, что без света на 12 – 24 часа останутся следующие области:

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Днепропетровская;

часть Харьковской;

часть Донецкой;

часть Луганской.

Кроме того, частично без света останутся следующие области:

Николаевская;

Херсонская;

Кировоградская;

Черкасская;

Киевская (вместе с левым берегом Киева).

Энергетики, чтобы стабилизировать ситуацию, будут запускать электростанции. На это уйдет 12 – 24 часа.



Сценарий блекаута на Левобережье / Forbes

Блэкаут всей страны

В этом случае Россия наносит серию одновременных массированных ударов по электростанциям и подстанциям по всей стране. В то же время, Украина до сих пор остается подключенной к европейской энергосети.

Это означает, что вся территория Украины будет в темноте 12 – 24 часа. Тогда украинскую энергосистему заживят от европейской. Сначала свет вернется в отдельные регионы. Они постепенно объединятся в одну систему.

Сценарий полного блекаута всей Украины (до 24 часов) / Forbes

Полный блекаут (длится до 7 суток)

Это самый плохой вариант для Украины. В таком случае Россия наносит одновременные массированные удары по:

открытым распределительным устройствам атомных станций;

подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской.

Есть шанс, что АЭС могут удержаться в работе на одном энергоблоке.

Но в случае нанесения удара в непосредственной близости к АЭС с высокой вероятностью атомные станции будут остановлены. При этом не будет возможности их заживления в течение 2 часов,

– говорится в сообщении.

Тогда на восстановление понадобится до 7 дней.

Сценарий полного блекаута всей Украины / Forbes

Заметьте – у массированных атак России есть четкая система: смотрите видео