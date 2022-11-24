Без света остались миллионы людей в разных городах и селах Украины. Только на Киев враг выпустил 31 ракету.

К теме Россияне хотят успеть к Новому году провести еще 1 – 2 масштабные атаки, – военный эксперт

В NASA показали, как тогда выглядела Украина.

Как выглядела Украина 23 ноября / Worldview

Украина – без света / Скриншоты "Схем"

Вместо золота огней – черное пятно: смотрите видео

Ракетный обстрел 23 ноября – главное

Российские оккупанты атаковали Украину около 70 ракетами и дронами. Только украинскую столицу враг атаковал 31 ракетой. Враг обесточил АЭС, ТЭС и ГЭС.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Валерий Залужный подчеркнул, что россияне не могут одолеть ВСУ, поэтому воюют с мирными гражданами,

теплоэлектростанциями, лечебными заведениями и даже младенцами.

теплоэлектростанциями, лечебными заведениями и даже младенцами. Андрей Небитов – начальник Главного управления Нацполиции Киевщины – заявил, что в результате обстрела Киевской области погибли 6 человек. Кроме того, более 35 человек пострадали.

Владимир Зеленский инициировал срочное заседание Совбеза ООН из-за российской массированной ракетной атаки.

В Укрэнерго рассказали, что на этот раз процесс восстановления света занимает больше времени. Все потому, что целью атаки 24 ноября были преимущественно объекты генерации и это повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей в Украине и Молдове.

В то же время, работа над ликвидацией последствий ударов продолжается. Процесс продолжается день и ночь.

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу и ходить в укрытие гражданской защиты всякий раз, когда сообщают об угрозе. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Это спасает жизнь.

Заметьте – Подоляк о массированном ракетном ударе: смотрите видео