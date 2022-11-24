По мнению врага, ракетный террор может склонить Украину к компромиссам и замораживанию линии боевых действий. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Хотят успеть к Новому году провести 1 – 2 масштабных обстрела"

Мусиенко отметил, что в последнее время в прессе все чаще звучат тезисы не только о переговорах, но и о необходимости прекращения военных операций зимой. Впрочем, зима никогда не означала, что фронт должен быть заморожен.

По мнению военного эксперта, Россия хочет нанести нам как можно больше ущерба, разрушая гражданскую инфраструктуру, энергетические объекты и т.д. Таким образом, страна-агрессор хочет создать неблагоприятные условия для украинцев, а потом заявить, мол, "мы готовы прекратить, но давайте вести переговоры".

В этом смысле россияне хотят успеть к Новому году провести 1 – 2 масштабных обстрела,

– подчеркнул военный эксперт.

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Какова цель россиян

По его словам, масштабными ракетными атаками враг пытается выполнить две задачи:

достичь каких-либо успехов во внутренней информационной плоскости и дать российским пропагандистам темы для обсуждений;

попытаться сесть за стол переговоров и остановить украинское контрнаступление.

Россиянам крайне необходимо остановить это контрнаступление, потому что и до зимы, и зимой они могут потерять еще больше территорий, которые освободит украинская армия. Они этого допустить не могут, поэтому и активно бросают тезисы о замораживании боевых действий и переговорах,

– объяснил Мусиенко.

Так, россияне распространяют нарративы по поводу переговоров и прекращения активных боевых действий зимой, чтобы навязать это мнение на Западе. А также для стабилизации фронта и паузы, в которой оккупанты сильно нуждаются.

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Смогут ли немецкие Patriot защитить украинское небо

После падения ракеты в Пшеводуве в Польше Германия решила перебросить на польско-украинскую границу ЗРК Patriot. В то же время министр обороны Польши предложил передать их Украине. По мнению Мусиенко, если бы наша страна получила 2 батареи Patriot, силы ПВО смогли бы сбивать 80 – 90% вражеских ракет.

Наша мощность очень серьезно выросла бы и это нарастило бы нашу мощь,

– резюмировал эксперт.

Он также добавил, что с технической точки зрения у нас все готово, чтобы ВСУ могли успешно применять эти зенитно-ракетные комплексы. Однако, предоставят ли их нашему государству, зависит от решений партнеров в Берлине и Вашингтоне.

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