Об этом заявил министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Следует заметить, что указанные системы ПВО предназначены для перехвата приближающихся ракет.

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Польше предложили поддержку в защите ее воздушного пространства

На прошлой неделе в польском Пшевуде произошла трагедия. В ходе очередной российской массированной атаки на Украину туда упала ракета.

Позже министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в одном из интервью сообщил, что Германия предлагает Польше системы ПВО, чтобы защитить воздушное пространство страны. В The Guardian также уточнили, что система Patriot компании Raytheon предназначена для перехвата приближающихся ракет.

Мы предложили Польше поддержку в защите воздушного пространства – нашими (истребителями – 24 канал) Eurofighters и системами противовоздушной обороны Patriot,

– сообщил Кристин Ламбрехт.

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Расследование падения ракет в Пшевудове: актуальные новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Финляндии сообщил, что пока в Польше затрудняются ответить, откуда летела ракета. На текущий момент Польша только собирает доказательства. По его словам, нужно время, чтобы сделать какие-то выводы.

20 ноября следственная группа завершила обследование места падения ракеты. Эксперты уже уехали из Пшевудова.

Наряду со специалистами из США и Польши работала и украинская группа. Премьер-министр страны заявил, что польские следователи, выясняющие детали трагедии, могут приехать в Украину.

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