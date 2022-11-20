Матеуш Моравецкий – премьер-министр Польши – провел пресс-конференцию во время визита в Финляндию. Там он ответил на вопросы, в частности о падении ракеты.

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Пока в Польше затрудняются ответить, откуда летела ракета.

Мы этого не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, НАТО, американских. Есть доказательства камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда выпустили ракету,

– заявил Моравецкий.

Польша будет собирать доказательства. Для того чтобы сделать выводы, нужно время.

Варшава стремится к тому, чтобы расследование было максимально прозрачным.

Инцидент в селе Пшеводув

Россия 15 ноября нанесла террористический удар по Украине. Во время массированной ракетной атаки страна-оккупант выпустила по Украине около 100 ракет. Впоследствии сообщили о падении ракет в Польше. Погибли 2 человека.

Владимир Зеленский заметил: он не сомневается, что на территории Польши упала не украинская ракета. В то же время Джо Байден обжаловал это заявление.

Анджей Дуда заметил, что падение ракеты – несчастный случай. Обезвредить воздушную опасность было невозможно. Вина за трагедию – на России.

В Минобороны Украины призвали не делать поспешных выводов. Необходимо дождаться результатов расследования.

Йенс Столтенберг – генсек НАТО – отметил, что полную ответственность за падение ракет несет Россия.

Заметьте – Дуда о падении ракет в Польше: смотрите видео