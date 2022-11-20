Матеуш Моравецький – прем'єр-міністр Польщі – провів пресконференцію під час візиту до Фінляндії. Там він відповів на запитання, зокрема, про падіння ракети.

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Наразі у Польщі не можуть відповісти, звідки летіла ракета.

Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів з української сторони, а також міжнародних, із НАТО, американських. Є докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки випустили ракету,

– заявив Моравецький.

Наразі Польща збиратиме докази. Для того, щоб зробити висновки, потрібен час.

Варшава прагне, аби розслідування було максимально прозорим.

Інцидент у селі Пшеводув

Росія 15 листопада завдала терористичного удару по Україні. Під час масованої ракетної атаки країна-окупантка випустила по Україні майже 100 ракет. Згодом повідомили про падіння ракет у Польщі. Загинули 2 людей.

Володимир Зеленський зауважив: він не сумнівається, що на території Польщі впала не українська ракета. Водночас Джо Байден оскаржив цю заяву.

Анджей Дуда зауважив, що падіння ракети – нещасний випадок. Знешкодити повітряну небезпеку було неможливо. Вина за трагедію – на Росії.

У Міноборони України закликали не робити поспішних висновків. Необхідно дочекатися результатів розслідування.

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – наголосив, що повну відповідальність за падіння ракет несе Росія.

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