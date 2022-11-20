Матеуш Моравецький – прем'єр-міністр Польщі – провів пресконференцію під час візиту до Фінляндії. Там він відповів на запитання, зокрема, про падіння ракети.

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Наразі у Польщі не можуть відповісти, звідки летіла ракета.

Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів з української сторони, а також міжнародних, із НАТО, американських. Є докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки випустили ракету,
– заявив Моравецький.

Наразі Польща збиратиме докази. Для того, щоб зробити висновки, потрібен час.

Варшава прагне, аби розслідування було максимально прозорим.

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