Байден оскаржив твердження президента Зеленського про походження ракети. Відповідну заяву лідер США зробив перед журналістами після повернення до Білого дому з Азії.

Важливо Перші результати розслідування падіння ракети у Польщі: Україні дадуть допуск

Це не доказ,

– коротко сказав Байден.

"Це була не наша ракета", – президент України

Зауважимо, напередодні на пресконференції Володимир Зеленський розповів, що ввечері 15 листопада заслухав доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ.

Глава держави наголосив, що не сумніваюся у тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар.

В мене немає сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов,

– підкреслив президент України.

Також Зеленський повідомив, що упродовж ночі провів розмови зі світовими лідерами. Президент України наголосив, що чимало деталей, про які мовилося, – непублічні.

До теми Падіння російських ракет у Польщі: усе, що відомо про атаку 15 листопада

Що треба знати про падіння ракет в Польщі: останні новини

17 листопада в Польщі повідомили про перші результати розслідування. Голова президентського Бюро міжнародної політики Якуб Кумох зазначив, що польська сторона володіє фото з кордону, де видно "послідовність певних подій". Також він наголосив, що " ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно обстрілювала польську територію".

в тому, що вона навмисно обстрілювала польську територію". Наразі працюють американсько-польська група. Зауважимо, що Україна попросила надати доступ до місця вибуху. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наша держава готова надати наявні докази російського сліду.

Якщо обидві сторони – Польща та США погодяться, Україні можуть надати доступ найближчим часом.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що, ймовірно, в Польщі впала ракета української ППО. Однак, остаточна відповідальність за це лежить на Росії, яка продовжує війну проти нашої держави.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що Росія могла запланувати інцидент з ракетами, аби посварити Польщу з Україною.

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