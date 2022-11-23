Целей достигли 10 вражеских ракет. Столица осталась без электроснабжения.
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Появилось видео с места вражеских обстрелов в Киеве
Верховная Рада обнародовала видео с места обстрела в Киеве. Туда приехала делегация министров по делам Европы стран-членов ЕС во главе с федеральным министром Австрии по вопросам ЕС и Конституции Каролине Эдтштадлер.
Напомним, что во время массированной атаки Россия направила на Киев 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21.
Несмотря на это, захватчики попали в инфраструктурный объект, в результате чего столица осталась без электроэнергии.
Смотрите видео с места обстрела
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- Приблизительно в 12:20 сирены начали раздаваться в Донецкой области. Впоследствии воздушную тревогу объявили и в других областях.
- Вскоре в Одесской области услышали первые взрывы. Это были звуки работы ПВО. Впоследствии появилась информация, что российские ракеты продолжили движение в Запорожье.
- Около 14:08 взрывы прогремели в Киеве. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в области работает ПВО.
- Также взрывы были слышны в Кременчугском районе Полтавщины. Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что там тоже работала противовоздушная оборона.
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