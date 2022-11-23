Несмотря на ракетные обстрелы и аварийные отключения, столица несокрушима. 24 канал публикует фотографии столицы в тишине и без света.

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80% Киева без света

По состоянию на 19:30 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 80% столицы остаются без света и воды.

По его словам, пока рано давать прогнозы относительно возобновления водо- и электроснабжения. Так что сказать, когда жители столицы будут со светом – сложно.

Предварительно мэр прогнозировал, что к вечеру возобновить электроснабжение удастся.



Когда возобновят электроэнергию в столице неизвестно / Фото 24 канал, Валентина Полищук



Сейчас 80% столицы остаются без света / Фото 24 канал, Валентина Полищук



Разрушение энергосистемы значительные / Фото 24 канал, Валентина Полищук

Важно! В Воздушных силах сообщили, что за сегодняшний день российские войска направили на Киев 31 ракету – 21 из них удалось сбить.

Отметим, что в этот раз ситуация для киевлян осложнилась отключением воды. По данным Киевской ОВА, водоснабжение и отопление в домах должно появиться утром 24 ноября.

Когда столица вернется к плановым отключениям света – пока неизвестно.



Впрочем, киевляне пытаются жить привычной жизнью / Фото 24 канал, Валентина Полищук



Когда Киев вернется к графикам отключения света пока неизвестно / Фото Валентина Полищук, 24 канал

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Главное об атаке россиян на Киев и Киевщину сегодня

23 ноября российские войска атаковали Киев и Киевщину.

В столице в результате атаки погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя.

В Киевской области вражеская ракета попала в многоквартирный жилой дом в Вышгородском районе. На месте происшествия вспыхнул пожар. Известно о 35 пострадавших, среди них 6 детей – самому маленькому – 5 лет. К сожалению, 5 человек погибли. На месте до сих пор работают спасательные службы.

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