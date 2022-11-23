Попри ракетні обстріли та аварійні відключення, столиця незламна. 24 канал публікує фото столиці у тиші та без світла.
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80% Києва без світла
Станом на 19:30 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 80% столиці залишаються без світла та води.
За його словами, поки зарано давати прогнози стосовно відновлення водо- та електропостачання. Тож, сказати, коли жителі столиці будуть зі світлом – складно.
Попередньо мер прогнозував, що до вечора відновити електропостачання вдасться.
Коли відновлять електроенергію в столиці невідомо / Фото 24 канал, Валентина Поліщук
Наразі 80% столиці залишаються без світла / Фото 24 канал, Валентина Поліщук
Руйнування енергосистеми значні / Фото 24 канал, Валентина Поліщук
Зазначимо, що цього разу ситуація для киян ускладнилась й відключенням води. За даними Київської ОВА, водопостачання та опалення в будинках мають з'явитися зранку 24 листопада.
Коли ж столиця повернеться до планових відключень світла – наразі невідомо.
Втім, кияни намагаються жити звичне життя / Фото 24 канал, Валентина Поліщук
Коли Київ повернеться до графіків відключень світла наразі невідомо / Фото Валентина Поліщук, 24 канал
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