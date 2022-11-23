Про це повідомив генерал, начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

Увага Смертельна атака на Київ та область: все, що відомо про наслідки удару росіян

Найгірше – серед постраждалих 6 дітей, найменшій дівчинці 5 років. На щастя, у малечі легкі тілесні ушкодження, але ж ми розуміємо наскільки важкі залишаться психологічні травми,

– зазначив Нєбитов.

За його даними, вибухом пошкоджено ще 4 будинки. Наразі на місці атаки працюють працівники поліції які надають допомогу жителям.

Крім того, керівник поліції зазначив, що правоохоронці не допустять фактів мародерства.

Головне про атаку на Київщину

23 листопада російські війська атакували Київ та Київщину. Окупанти завдали ракетного удару по Вишгороду – поцілили у житловий будинок. Від удару спалахнула пожежа.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що окупанти спрямували на Київ 31 ракету – 21 із них вдалось збити.

Відомо також, що ворог завдав смертельного удару й по столиці – загинули троє людей, зокрема, неповнолітня.

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