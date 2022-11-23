Про це повідомив генерал, начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.
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Найгірше – серед постраждалих 6 дітей, найменшій дівчинці 5 років. На щастя, у малечі легкі тілесні ушкодження, але ж ми розуміємо наскільки важкі залишаться психологічні травми,
– зазначив Нєбитов.
За його даними, вибухом пошкоджено ще 4 будинки. Наразі на місці атаки працюють працівники поліції які надають допомогу жителям.
Крім того, керівник поліції зазначив, що правоохоронці не допустять фактів мародерства.
Головне про атаку на Київщину
- 23 листопада російські війська атакували Київ та Київщину. Окупанти завдали ракетного удару по Вишгороду – поцілили у житловий будинок. Від удару спалахнула пожежа.
- Згодом у Повітряних силах повідомили, що окупанти спрямували на Київ 31 ракету – 21 із них вдалось збити.
- Відомо також, що ворог завдав смертельного удару й по столиці – загинули троє людей, зокрема, неповнолітня.
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