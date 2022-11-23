Фото наслідків ракетного обстрілу терористів опублікував голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба.

Увага Масована ракетна атака України 23 листопада: все, що відомо

Вишгород. Це наслідки російського терору мирного населення. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби,
– написав Олексій Кулеба.


Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Вишгороді / Фото Олексій Кулеба


Удар був потужний / Фото Олексій Кулеба


На місці прильоту досі працюють відповідні служби / Фото Олексій Кулеба


Київщина під атакою ворога 23 листопада / Фото Олексій Кулеба

Головне про ракетний удар по Вишгороду

  • Під удар росіян потрапив не лише Київ, а й Київська область. Російська ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок у Вишгородському районі. На місці події спалахнула пожежа.
  • Кількість жертв та постраждалих внаслідок атаки зросла. Так, наразі відомо про 5 загиблих та 34 постраждалих, серед потерпілих 5 дітей.

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