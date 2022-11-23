Фото наслідків ракетного обстрілу терористів опублікував голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба.
Увага Масована ракетна атака України 23 листопада: все, що відомо
Вишгород. Це наслідки російського терору мирного населення. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби,
– написав Олексій Кулеба.
Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Вишгороді / Фото Олексій Кулеба
Удар був потужний / Фото Олексій Кулеба
На місці прильоту досі працюють відповідні служби / Фото Олексій Кулеба
Київщина під атакою ворога 23 листопада / Фото Олексій Кулеба
Головне про ракетний удар по Вишгороду
- Під удар росіян потрапив не лише Київ, а й Київська область. Російська ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок у Вишгородському районі. На місці події спалахнула пожежа.
- Кількість жертв та постраждалих внаслідок атаки зросла. Так, наразі відомо про 5 загиблих та 34 постраждалих, серед потерпілих 5 дітей.