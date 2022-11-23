Фото последствий ракетных обстрелов террористов опубликовал глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба.

Массированная ракетная атака Украины 23 ноября: все, что известно

Вышгород. Это последствия русского террора мирного населения. На месте работают спасатели и все необходимые службы,
– написал Алексей Кулеба.

Последствия ракетного удара по многоэтажке в Вышгороде
Последствия ракетного удара по высотке в Вышгороде / Фото Алексей Кулеба

Как выглядит дом в Вышгороде по прилету
Удар был мощный / Фото Алексей Кулеба

Вышгород, 23 ноября
На месте прилета работают соответствующие службы / Фото Алексей Кулеба

Что известно о ракетных обстрелах Киевщины 23 ноября
Киевщина под атакой врага 23 ноября / Фото Алексей Кулеба

Главное о ракетном ударе по Вышгороду

  • Под удар россиян попал не только Киев, но Киевская область. Российская ракета попала в многоквартирный жилой дом в Вышгородском районе. На месте происшествия вспыхнул пожар.
  • Число жертв и пострадавших в результате атаки возросло. Так, известно о 5 погибших и 34 пострадавших, среди пострадавших 5 детей.

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