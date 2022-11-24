Об этом сообщил генерал, начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

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По уточненным данным, российский обстрел унес жизни уже 7 человек. Еще более 30 получили ранения.

Хуже всего, что среди пострадавших 6 детей, самой маленькой девочке 5 лет. К счастью, у малышки легкие телесные повреждения, но мы понимаем насколько тяжелыми останутся психологические травмы,

– отметил Небитов.

По его данным, взрывом повреждены еще 4 дома. Кроме того, руководитель полиции отметил, что правоохранители не допустят фактов мародерства.

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что вечером 24 ноября в реанимации умер седьмой человек.

Инфраструктуру и жилье мы отстроим. Но человеческую жизнь не вернем. Однако отомстим за каждого. Россия будет нести ответственность за все преступления,

– подчеркнул Кулеба.

Энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электричество в области. Около ста бригад работают круглосуточно. По состоянию на вечер 24 ноября без электричества остается 70% жителей Киевщины.

Главное об атаке на Киевщину

23 ноября российские войска атаковали Киев и Киевщину. Оккупанты нанесли ракетный удар по Вышгороду – попали в жилой дом. От удара вспыхнул пожар.

Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что оккупанты направили на Киев 31 ракету – 21 из них удалось сбить.

Известно также, что враг нанес смертельный удар и по столице – погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя.

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