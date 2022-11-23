Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 17:00 известно, что в результате сегодняшних ракетных обстрелов столицы погибли три человека. Среди погибших – 17-летняя девушка.

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В результате обстрела 11 пострадавших

Кроме того, Кличко сообщил, что пострадали 11 жителей столицы. По словам мэра Киева, 10 из них госпитализировали в медучреждения города.

Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

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