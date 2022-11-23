Про наслідки ракетних обстрілів Києва розповів мер міста Віталій Кличко в ефірі телемарафону. За його словами, наразі зарано робити прогнози щодо того, коли вдасться відновити енергосистему, пише 24 канал.

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Київ досі без світла

Станом на 19:30 Віталій Кличко повідомив, що 80% Києва залишаються без світла та води.

За його словами, поки зарано давати прогнози стосовно відновлення водо- та електропостачання. Тож, сказати, коли жителі столиці будуть зі світлом – складно.

Він закликав не спекулювати на цій темі, а дочекатись результату роботи енергетиків. Усі служби працюють на повну силу та роблять усе можливе, аби це стало можливим якнайшвидше.

Енергетики вже працюють на місцях

Раніше Кличко зазначав, що над вечір енергетики зможуть відновити електрику та водопостачання у Києві.

Ми робимо все, щоб сьогодні ввечері вже відновити електропостачання і водопостачання,

– сказав очільник столиці.

Зверніть увагу! Внаслідок чергових ракетних ударів Росії, окрім столиці, постраждала критична інфраструктура низки регіонів України, зокрема Вінницької, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Чернігівської, Хмельницької областей.

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Про чергову ракетну атаку попередили українців близько 12:20. Спочатку сирени лунали у Донецькій області. Уже через кілька хвилин карта почала активно "червоніти".

Невдовзі надійшла інформація про те, що на Одещині чули вибухи. Як повідомляють місцеві кореспонденти, там працювала ППО. Згодом з'явилися дані про те, що ракети продовжили свій рух в Запоріжжя.

Близько 14:08 з'явилися повідомлення про вибухи в столиці України. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив їх, і заявив, що в області працює ППО.

Вибухи також чули у Кременчуцькому районі Полтавщини. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що працює ППО.

Росія під час масованої атаки спрямувала на Київ 31 ракету, 21 з яких силам ППО вдалося збити. У Києві російські військові влучили в інфраструктурний об'єкт, унаслідок чого столиця залишилася без електроенергії.

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