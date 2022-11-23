О последствиях ракетных обстрелов Киева рассказал мэр города Виталий Кличко в эфире телемарафона. По его словам, рано делать прогнозы относительно того, когда удастся восстановить энергосистему, пишет 24 канал.

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Киев до сих пор без света

По состоянию на 19.30 Виталий Кличко сообщил, что 80% Киева остаются без света и воды.

По его словам, пока рано давать прогнозы относительно возобновления водо- и электроснабжения. Так что сказать, когда жители столицы будут со светом – сложно.

Он призвал не спекулировать по этой теме, а дождаться результата работы энергетиков. Все службы работают в полную силу и делают все возможное, чтобы это стало возможно быстрее.

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Энергетики уже работают на местах

Кличко надеется, что вечером уже будет восстановлено электричество водоснабжения в Киеве.

Мы делаем все, чтобы сегодня вечером уже возобновить электроснабжение и водоснабжение,

– сказал глава столицы.

Обратите внимание! В результате очередных ракетных ударов России, кроме столицы, пострадала критическая инфраструктура ряда регионов Украины, в частности Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской, Хмельницкой областей.

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Об очередной ракетной атаке предупредили украинцев около 12:20. Сначала сирены доносились в Донецкой области. Уже через несколько минут карта начала активно "краснеть".

Вскоре поступила информация о том, что в Одесской области слышали взрывы. Как сообщают местные корреспонденты, там работало ПВО. Впоследствии появились данные о том, что ракеты продолжили свое движение в Запорожье.

Около 14:08 появились сообщения о взрывах в столице Украины. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил их, и заявил, что в области работает ПВО.

Взрывы также слышали в Кременчугском районе Полтавщины. Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что работает ПВО.

Россия во время массированной атаки направила на Киев 31 ракету, 21 из которых силам ПВО удалось сбить. В Киеве российские военные попали в инфраструктурный объект в результате чего столица осталась без электроэнергии.

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