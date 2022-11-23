Цілей досягли 10 ворожих ракет. Столиця залишилася без електропостачання.

До теми Де в Україні вже повернули світло: перелік областей

З'явилося відео з місця ворожого обстрілу в Києві

Верховна Рада оприлюднила відео з місця обстрілу в Києві. Туди приїхала делегація міністрів у справах Європи країн-членів ЄС на чолі з федеральним міністеркою Австрії з питань ЄС і Конституції Кароліне Едтштадлер.

Нагадаємо, що під час масованої атаки Росія скерувала на Київ 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21.

Попри це, загарбники влучили в інфраструктурний об'єкт, унаслідок чого столиця залишилася без електроенергії.

Дивіться відео з місця обстрілу

Масований обстріл України 23 листопада: коротко

Приблизно о 12:20 сирени почали лунати у Донецькій області. Згодом повітряну тривогу оголосили й в інших областях.

Невдовзі на Одещині почули перші вибухи. Це були звуки роботи ППО. Згодом з'явилася інформація, що російські ракети продовжили свій рух в Запоріжжя.

Близько 14:08 вибухи пролунали в Києві. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що в області працює ППО.

Також вибухи чули в Кременчуцькому районі Полтавщини. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що там також працювала протиповітряна оборона.

Варто подивитися – Кличко розповів, коли в Києві з'явиться водопостачання: відео