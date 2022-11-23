На такой обстрел отреагировали уже представители власти Украины, а затем и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Россия сгоняет злобу

Он подчеркнул, что оккупанты не в состоянии показать результатов на фронте против ВСУ, а потому сгоняют свою злобу на гражданских. Именно это Россия в очередной раз сделала 23 ноября, когда нанесла массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры нашего государства.

Как подчеркнул Главнокомандующий, россияне, неспособные преодолеть Вооруженные Силы Украины, ведут войну с:

мирными гражданами,

теплоэлектростанциями,

лечебными заведениями,

и даже младенцами.

Интересно, что очередной массированный удар Россия нанесла через пару часов после того, как Европарламент признал ее государством-спонсором терроризма.

Около 70 ракет

Он подчеркнул, что в ходе атаки Россия выпустила 67 крылатых ракет воздушного и морского базирования, около 30 из которых – по Киеву.

Однако их большинство Воздушные Силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны уничтожили. Так, по словам Главнокомандующего, уничтожить удалось 51 крылатую ракету из 67, а также 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет". Более того, по его уточнению, уничтожили 20 ракет из 30, которые были запущены по столице.

Валерий Залужный поблагодарил военнослужащих за профессионализм, назвав их образцом для всего мира, и стран-партнеров за предоставленные системы ПВО и ПРО.

Спасибо военнослужащим, чей профессионализм спасает жизнь. Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, – на грани возможного,

– написал Главнокомандующий ВСУ.

Массированный ракетный обстрел 23 ноября: коротко

Из-за массированного ракетного удара России по Украине во всех городах государства начались проблемы с энергоснабжением. Например, в Харькове остановилось метро, во Львове исчез свет, а одну из станций Киева обесточило.

К сожалению, не обошлось и без раненых и жертв. В частности, о большом их количестве сообщают в Вышгороде, где ракета попала в жилой дом.

Заметим, что на фоне этих ужасов Россия постоянно говорит о том, что готова сесть за стол переговоров. Более того, именно ракетными ударами она хочет принудить Украину к переговорам. Однако в СНБО заявили, что после таких атак они возможны только через прицел Сил обороны.

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