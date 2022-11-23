Российские оккупанты снова обстреляли украинскую энергетическую инфраструктуру. В Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что она обеспечивает теплом и светом миллионы женщин, детей и пожилых людей.
Заметьте Россия снова атаковала критическую инфраструктуру: где проблемы со светом
Таким образом, Россия в день признания Европарламентом ее государством-спонсором терроризма доказала безоговорочную правдивость этого определения. Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций,
– говорится в сообщении.
Кроме того, враг повредил объекты электропередачи. В результате атаки большинство потребителей по всей Украине остались без света. Совершают аварийные выключения. Кроме того, то, что нет света, может повлиять на тепло- и водоснабжение.
По состоянию на вечер 23 ноября идет работа энергетиков. Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Но необходимо время.
Массированная ракетная атака 23 ноября
- Российские оккупанты 23 ноября выпустили по Украине 70 крылатых ракет и дронов . Защитники украинского неба сбили 51 ракету и 5 беспилотников. Враг ударил по объектам критической инфраструктуры.
- Впоследствии стало известно, что только Киев захватчики пытались атаковать 31 ракетой. В украинской столице погибли 3 человека. Среди них – 17-летняя девушка.
- Владимир Зеленский обратился к украинцам. Президент призвал людей беречь себя и подчеркнул, что " мы все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами – несокрушимый народ".
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