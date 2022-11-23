Российские оккупанты снова обстреляли украинскую энергетическую инфраструктуру. В Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что она обеспечивает теплом и светом миллионы женщин, детей и пожилых людей.

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Таким образом, Россия в день признания Европарламентом ее государством-спонсором терроризма доказала безоговорочную правдивость этого определения. Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций,

– говорится в сообщении.

Кроме того, враг повредил объекты электропередачи. В результате атаки большинство потребителей по всей Украине остались без света. Совершают аварийные выключения. Кроме того, то, что нет света, может повлиять на тепло- и водоснабжение.

По состоянию на вечер 23 ноября идет работа энергетиков. Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Но необходимо время.

Массированная ракетная атака 23 ноября

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