Зеленский напомнил, что Европарламент сегодня признал Россию государством-спонсором тероризма. После этого Москва в очередной раз доказала миру, что это правда, выпустив 67 ракет по нашей инфраструктуре и энергетике.
Важно Массированная ракетная атака Украины 23 ноября: все, что известно
Глава государства подчеркнул, что результат – трагичен. Есть большое количество раненых и погибших. Потому президент призвал украинцев беречь себя. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.
Кроме того, Зеленский прокомментировал проблемы с электричеством и водоснабжением. Он заверил, что все спасатели и энергетики уже действуют.
Мы все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами – несгибаемый народ. Спасибо вам всем. Берегите себя,
– подытожил Зеленский.
Обращение Зеленского после обстрела: видео
Массированная ракетная атака: что известно
- Россияне обстреляли украинские города после обеда 23 ноября. Были попадания в инфраструктурные объекты в столице. В Киевской области ракеты прилетели в многоэтажку. К сожалению, три человека погибли.
- Также зафиксировано попадание в Винницкой области. Во Львовской области попали в подстанцию.
- После ракетных обстрелов России во многих регионах Украины вводится экстренное отключение света.
- В общей сложности Россия выпустила около 70 ракет. Силы ПВО сбили 51.
Очередная ракетная атака – что известно: видео