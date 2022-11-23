Зеленский напомнил, что Европарламент сегодня признал Россию государством-спонсором тероризма. После этого Москва в очередной раз доказала миру, что это правда, выпустив 67 ракет по нашей инфраструктуре и энергетике.

Важно Массированная ракетная атака Украины 23 ноября: все, что известно

Глава государства подчеркнул, что результат – трагичен. Есть большое количество раненых и погибших. Потому президент призвал украинцев беречь себя. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

Кроме того, Зеленский прокомментировал проблемы с электричеством и водоснабжением. Он заверил, что все спасатели и энергетики уже действуют.

Мы все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами – несгибаемый народ. Спасибо вам всем. Берегите себя,

– подытожил Зеленский.

Обращение Зеленского после обстрела: видео

Массированная ракетная атака: что известно

Россияне обстреляли украинские города после обеда 23 ноября. Были попадания в инфраструктурные объекты в столице. В Киевской области ракеты прилетели в многоэтажку. К сожалению, три человека погибли.

Также зафиксировано попадание в Винницкой области. Во Львовской области попали в подстанцию.

После ракетных обстрелов России во многих регионах Украины вводится экстренное отключение света.

В общей сложности Россия выпустила около 70 ракет. Силы ПВО сбили 51.

Очередная ракетная атака – что известно: видео