Зеленський нагадав, що Європарламент сьогодні визнав Росію державою-спонсором тнроризму. Після цього Москва вкотре довела світу, що це правда, випустивши 67 ракет по нашій інфраструктурі та енергетиці.

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Глава держави наголосив, що результат – трагічний. Є велика кількість поранених та загиблі. Тому президент закликав українців берегти себе. Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких.

Крім того, Зеленський прокоментував проблеми з електрикою та водопостачанням. Він запевнив, що всі рятувальники та енергетики вже працюють.

Ми все це відновимо та все це пройдемо, тому що ми з вами – незламний народ. Дякую вам всім. Бережіть себе,

– підсумував Зеленський.

Звернення Зеленського після обстрілу: відео

Масована ракетна атака: що відомо