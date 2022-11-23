Зеленський нагадав, що Європарламент сьогодні визнав Росію державою-спонсором тнроризму. Після цього Москва вкотре довела світу, що це правда, випустивши 67 ракет по нашій інфраструктурі та енергетиці.
Важливо Масована ракетна атака України 23 листопада: все, що відомо
Глава держави наголосив, що результат – трагічний. Є велика кількість поранених та загиблі. Тому президент закликав українців берегти себе. Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких.
Крім того, Зеленський прокоментував проблеми з електрикою та водопостачанням. Він запевнив, що всі рятувальники та енергетики вже працюють.
Ми все це відновимо та все це пройдемо, тому що ми з вами – незламний народ. Дякую вам всім. Бережіть себе,
– підсумував Зеленський.
Звернення Зеленського після обстрілу: відео
Масована ракетна атака: що відомо
- Росіяни обстріляли українські міста по обіді 23 листопада. Були влучання в інфраструктурні об'єкти у столиці. На Київщині ракети прилетіли в багатоповерхівку. На жаль, троє людей загинуло.
- Також зафіксовано влучання у Вінницькій області. На Львівщині влучили у підстанцію.
- Після ракетних обстрілів Росії в багатьох регіонах України вводять екстрені відключення світла.
- Загалом Росія випустила майже 70 ракет. Сили ППО збили 51.