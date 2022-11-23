Російські окупанти знову обстріляли українську енергетичну інфраструктуру. У Міністерстві енергетики України наголосили, що вона забезпечує теплом та світлом мільйони жінок, дітей та літніх людей.
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Таким чином Росія у день визнання Європарламентом її державою-спонсором тероризму довела беззаперечну правдивість цього визначення. Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, ворог пошкодив об'єкти електропередачі. Внаслідок атаки більшість споживачів по всій Україні залишилися без світла. Здійснюють аварійні вимкнення. Окрім того, те, що немає світла, може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.
Станом на вечір 23 листопада триває робота енергетиків. Вони роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Водночас знадобиться час.
Масована ракетна атака 23 листопада
- Російські окупанти 23 листопада випустили по Україні 70 крилатих ракет та дронів. Захисники українського неба збили 51 ракету та 5 безпілотників. Ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури.
- Згодом стало відомо, що лише Київ окупанти намагалися атакувати 31 ракетою. В українській столиці загинули 3 людей. Серед них – 17-річна дівчина.
- Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент закликав людей берегти себе й наголосив, що "ми все це відновимо та все це пройдемо, тому що ми з вами – незламний народ".
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