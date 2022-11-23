Окупанти запускали ракети по об'єктах критичної інфраструктури з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

Важливо Масована ракетна атака України 23 листопада: все, що відомо

Загалом окупанти випустили близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". Сили ППО справились із 51.

Крім того, на Півдні знищили 5 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Ланцет".

Звідки летіли ракети

Пуски здійснювали із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря.

Також запускали з двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

У Повітряних Силах ЗСУ наголошують, що продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави.

Скільки ракет збила ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

В ОК "Південь" повідомили, що в їхній зоні відповідальності сили ППО збили 15 крилатих ракет: 10 над Черкащиною, 1 над Миколаївщиною, по 2 – над Одещиною і Вінниччиною.

Що відомо про ракетну атаку

Росіяни обстріляли українські міста по обіді 23 листопада. На жаль, були влучання в інфраструктурні об'єкти. На Київщині ракети прилетіли в багатоповерхівку. На жаль, три людини загинуло.

Також зафіксовано влучання у Вінницькій області. Після ракетних обстрілів Росії в багатьох регіонах України вводять екстрені відключення світла.

Чергова масована ракетна атака – що відомо: відео