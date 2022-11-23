24 канал выяснил, какая ситуация со светом в разных областях Украины. Следует заметить, что в некоторых регионах электроснабжения нет совсем.

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Какая ситуация в столице и центральных областях

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в некоторых районах Киева света нет совсем. Ведь россияне попали в один из инфраструктурных объектов столицы.

Энергетики сообщают об экстренных отключениях,

– заявил Кличко.

То есть не действуют графики стабилизационных отключений, которые распространялись ранее. Свет отключен в аварийном режиме. Восстановление его снабжения ожидается после стабилизации системы. По состоянию на 15:15 23 ноября в Киевской городской государственной администрации написали, что столичное метро постепенно возобновляет движение в обычном режиме, но на это уйдет немного времени.

Алексей Кулеба в 19:08 заявил, что в Киеве постепенно возвращают электроснабжение.

Что касается водоснабжения и отопления, то они в домах должны появиться утром 24 ноября. Об этом сообщили в Киевской ОВА.

Другие центральные области тоже частично без света

Стоит вспомнить, что по состоянию на 16:08 23 ноября о ситуации со светом в Винницкой области неизвестно. Правда, глава ОВА Сергей Борзов сообщал об атаке на объекты критической инфраструктуры области.

В Черкасской ОВА написали, что из-за российских атак по энергообъектам страны нет света в части области.

В Черкасской области применены специальные графики аварийных отключений электроэнергии – красный график,

– говорится в сообщении.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко написал, что россияне поразили энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. Однако на местах работают все службы. Благодаря их работе уже начинают подключать критическую инфраструктуру, а в некоторых больницах уже работает свет и есть вода.

В связи с отключением электроснабжения в Днепре на левом берегу не работают насосные станции. На некоторых улицах нет водоснабжения, его восстановят, как только появится электричество, сообщают в КП Днепроводоканал.

В Кривом Роге ввели в действие план работы при полном отсутствии электроэнергии:

Подключение больниц – на генераторах.

Подключение водозаборов и насосных (где это возможно) – на генераторах.

Малые котельные также подключаются к генераторам.

Большие котельни, питающиеся от высоковольтных линий, на генераторах работать не могут.

Люди из метро уже выведены. Начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт.

В Кировоградской области также прилеты по энергетическому объекту.

Область, как и ряд других регионов, без света. Не паникуйте! Бригады энергетиков начинают аварийно-восстановительные работы,

– заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Данных о ситуации в Полтавской области по состоянию на 16:30 23 ноября нет.

Что происходит со светом на Западе Украины

После ракетных обстрелов в Ровненской области начинается тестовое подключение электроэнергии. В частности, напряжение запустили в Сарнах, Березном, Гоще. Впоследствии количество населённых пунктов будет увеличиваться.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что есть два ракетных удара по электроподстанции на Львовщине.

В настоящее время 1,5 миллиона человек в Яворовском, Львовском и Червоноградском районах без электроэнергии,

– сообщил глава ОВА.

По его данным, из-за ракетного удара в области:

применяют экстренные отключения электроэнергии;

графики плановых отключений не действуют;

энергетики выехали на место попадания и работают над тем, чтобы подключить область в обход этой подстанции.

Как заявил Андрей Садовый, из-за отсутствия электроэнергии оповещения во Львове может работать с перебоями. Об отбое тревоги будут дополнительно сообщать машины с громкоговорителями.

Кроме того, мэр города отметил, что 70% светофоров пока не работают. После отбоя на самых сложных перекрестках будут работать регулировщики.

Однако ближе к вечеру Андрей Садовый сообщил, что половина Львова уже с электроэнергией, а водоснабжение восстановлено на 70%. И хотя часть домов обеспечена водой только на первых этажах, власти сообщают, что это временно. Также продолжается работа над восстановлением теплоснабжения.

Обращение главы Львовской ОВА: смотрите видео

Глава Тернопольского городского совета Сергей Надал заявил, что энергетики делают все возможное, чтобы сохранить электроснабжение в Тернополе, особенно насосных станций, котельных. Однако отметил, чтобы жители города были готовы к экстренным отключениям света в Тернополе.

Сергей Гамалий сообщил, что в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры Хмельнитчины, электросети выключены и в настоящее время отсутствует напряжение в большинстве общин области.

Кроме того, часть Хмельницкого без воды, а энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме и повреждения объектов критической инфраструктуры на территории Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.

На Прикарпатье экстренно введены графики аварийных отключений для всех очередей области. Это означает, что невозможно спрогнозировать включение электроснабжения. Электроснабжение смогут возобновить только по указанию Укрэнерго.

После ракетной атаки России в Черновицкой области, как и во многих других, действовали аварийные отключения. Однако вечером 23 ноября глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что в области возобновили стабилизационные отключения электроэнергии. Их график вскоре разместят на официальном сайте Черновцыоблэнерго.

Следовательно, график аварийных отключений пока не действует.

Есть ли свет на Юге

Во всех районах Запорожья отсутствует электроснабжение. Частично нет воды и есть перебои с мобильной связью.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в области пока отсутствует водоснабжение из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий. После возобновления энергоснабжения ситуация стабилизируется.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в Харькове и области временно отсутствует электроснабжение.

По его словам, ударов по критической инфраструктуре области не последовало. Но из-за повреждения общей системы применяются аварийные отключения. Специалисты делают все возможное, чтобы возобновить бесперебойные поставки и хотят восстановить их за одну ночь. Однако заметим, что будут подключать сначала критическую инфраструктуру, а потом – жилые дома. По словам мэра города Игоря Терехова, ремонтные бригады будут работать круглосуточно.

Вячеслав Чаус сообщил, что Черниговская область, как и другие регионы, обесточена из-за ракетных ударов врага по объектам энергетики. Ремонтные бригады уже работают для ликвидации последствий и возобновления электроснабжения. Одновременно в области разворачивают "Пункты несокрушимости".

В Сумской области введены экстренные аварийные отключения.