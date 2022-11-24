Без світла залишилися мільйони людей у різних містах та селах України. Лише на Київ ворог випустив 31 ракету.

Зауважте Росіяни хочуть встигнути до Нового року провести ще 1 – 2 масштабні атаки, – військовий експерт

У NASA показали, як тоді виглядала Україна.



Україна після масованого ракетного удару 23 листопада / Worldview



Як виглядала Україна 23 листопада / Worldview

Замість золота вогнів – чорна пляма: дивіться відео

Ракетний обстріл 23 листопада – головне

Російські окупанти атакували Україну близько 70 ракетами та дронами. Лише українську столицю ворог атакував 31 ракетою. Ворог знеструмив АЕС, ТЕС та ГЕС.

На жаль, є загиблі та постраждалі.

Валерій Залужний наголосив, що росіяни не можуть здолати ЗСУ, тому воюють з мирними громадянами,

теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами.

Зауважте – Подоляк про масований ракетний удар: дивіться відео