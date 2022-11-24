Без світла залишилися мільйони людей у різних містах та селах України. Лише на Київ ворог випустив 31 ракету.

Зауважте Росіяни хочуть встигнути до Нового року провести ще 1 – 2 масштабні атаки, – військовий експерт

У NASA показали, як тоді виглядала Україна.


Україна після масованого ракетного удару 23 листопада / Worldview


Як виглядала Україна 23 листопада / Worldview

Замість золота вогнів – чорна пляма: дивіться відео

Ракетний обстріл 23 листопада – головне

Зауважте – Подоляк про масований ракетний удар: дивіться відео