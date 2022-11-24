Об этом заявил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий. Он сообщил, что в 13:53 первый блок Хмельницкой АЭС был подключен к единой электросети Украины.
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Атомные станции Украины должны заработать вечером
Отметим, что 23 ноября из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.
Утром 24 ноября министр энергетики Герман Галущенко информировал, что атомные станции Украины заработают сегодня вечером.
Известно, что электроснабжение возобновлено на Запорожской АЭС.
Какая ситуация с электричеством в Хмельницкой области
Сергей Гамалий сообщил, что 24 ноября была отключена электроэнергия в 1171 населенных пунктах Хмельницкой области.
Сообщается, что без электроснабжения остались 469 тысяч потребителей – это фактически 80%.
Энергосистема Украины приходит в себя от атак врага. Начинается подключение потребителей к сети,
– сообщил Сергей Гамалий.
Что известно о массированной атаке России
- В среду, 23 ноября, Россия в очередной раз массированно атаковала энергетическую систему Украины. Враг выпустил по Украине около 70 ракет и дронов. Сразу 31 ракету россияне направили в Киев.
- В Киеве российские военные попали в инфраструктурный объект, в результате чего столица осталась без электроэнергии. Также во всем Киеве после обстрелов не было водоснабжения.
- Россияне атаковали Киевскую область, где попали в жилой дом, из-за чего погибли 6 человек.
- Россия атаковала и другие регионы Украины. Прилеты зафиксировали во Львовской области, после чего в области частично исчез свет. Также зафиксировано попадание в Винницкой области.
- После ракетных обстрелов России во многих регионах Украины ввели экстренные отключения света.
- Следует отметить, что в результате российских атак без света также осталась и Молдова. Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия оставила ее страну в темноте, атаковав Украину.
- В предыдущий раз в Молдове исчезал свет из-за массированного ракетного удара России 15 ноября.
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