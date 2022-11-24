Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він повідомив, що о 13:53 Перший блок Хмельницької АЕС було підключено до єдиної електромережі України.
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Атомні станції України мають запрацювати ввечері
Зазначимо, що 23 листопада через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.
Зранку 24 листопада міністр енергетики України Герман Галущенко інформував, що атомні станції України запрацюють сьогодні ввечері.
Відомо, що електропостачання відновили на Запорізькій АЕС.
Яка ситуація з електрикою на Хмельниччині
Сергій Гамалій повідомив, що 24 листопада було відключено електроенергію у 1171 населених пунктах Хмельницької області.
Повідомляється, що без електропостачання залишилось 469 тисяч споживачів – це фактично 80%.
Енергосистема України оговтується від атак ворога. Розпочинається підключення споживачів до мережі,
– повідомив Сергій Гамалій.
Що відомо про масовану атаку Росії
- У середу, 23 листопада, Росія вже вкотре масовано атакувала енергетичну систему України. Ворог випустив по Україні близько 70 ракет та дронів. Відразу 31 ракету росіяни спрямували на Київ.
- У Києві російські військові влучили в інфраструктурний об'єкт, унаслідок чого столиця залишилася без електроенергії. Також у всьому Києві після обстрілів не було водопостачання.
- Росіяни атакували Київську область, де влучили в житловий будинок, через що загинуло 6 людей.
- Росія атакувала й інші регіони України. Прильоти зафіксували на Львівщині, після чого в області частково зникло світло. Також зафіксовано влучання у Вінницькій області.
- Після ракетних обстрілів Росії в багатьох регіонах України ввели екстрені відключення світла.
- Варто зазначити, що внаслідок російських атак без світла також залишилася і Молдова. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія залишила її країну в темряві, атакувавши Україну.
- Попереднього разу у Молдові зникало світло через масований ракетний удар Росії 15 листопада.
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