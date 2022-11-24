На сьогодні окупанти вже можуть вести перемовини щодо того, щоб остаточно покинути ЗАЕС. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Росіяни не знають, що робитимуть з ЗАЕС

Кореспондент зазначив, що сьогодні зранку Запорізька АЕС отримала живлення від енергосистеми України.

Вчора, коли по всій країні вимкнулася електрика, то й АЕС залишилася без живлення, яке здійснюється по лінії "Дніпровська-750кВ" з правого берега Дніпра. Спрацювали автоматичні дизель-генератори, які почали подавати електрику на станцію, на охолоджувальне обладнання і на насоси. Сьогодні зранку вдалося відновити енергопостачання,

– пояснив журналіст.

ЗАЕС почала отримувати енергію від української лінії й "напруга від очікування ядерних наслідків стала набагато меншою".

"Хоча напруга там зберігається. Зокрема, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрічався напередодні у Стамбулі з російською делегацією "Росатому". Вони консультувалися щодо аспектів безпеки ЗАЕС і створення навколо станції "зони ядерної безпеки" і її захисту. Всі ми знаємо, що у сторін різні погляди на таку "безпеку", – додав співрозмовник.

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За його словами, уже всім зрозуміло, хто і як обстрілює Запорізьку АЕС. Так само зрозуміло, як росіяни "прикриваються" АЕС під час обстрілів Нікополя та Марганця.

Росіяни не обстрілюють Нікополь і Марганець, прикриваючись безпосередньо АЕС, позаяк там є делегація МАГАТЕ і, за їхньою версією, це роблять ЗСУ. Тому вони виїжджають у села Дніпровка, Благовіщенка, Водяне і прикриваючись цими селами, а інколи з чистого поля – стріляють через Каховське водосховище. Але артилерія ЗСУ їх там регулярно "накриває",

– підкреслив кореспондент.

На його думку, на сьогодні між сторонами вже можуть тривати переговори щодо того, "як рашистам краще вийти зі станції", оскільки на них може накласти дуже серйозні санкції світова атомна спільнота.

"Для цього вже є перші "дзвіночки". Зокрема Фінляндія нещодавно заявила, що на ті реактори російської конструкції, які у неї є на території, вона не буде більше закупляти ядерне паливо у "Росатома", а буде це робити у США та Швеції. Санкції вже лякають "Росатом", але до самих санкцій ще справа не дійшла", – наголосив журналіст.

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Яка ситуація у Запоріжжі

Після нових ракетних обстрілів у Запоріжжі світла не стало вчора ще з третьої години.

Місто сприйняло це все цілком нормально – побільшало людей на вулицях, які вийшли прогулятися. Деякі крамниці, які не були готові до повного відключення електрики, зачинилися. Інші – працювали, тільки процедура була повільнішою в обслуговуванні. Люди почали набирати запаси води,

– зауважив кореспондент.

За його словами, після відключення пройшло трохи більше двох годин і електропостачання почали відновлювати.

"Станом на сьогодні у деяких районах є світло, опалення і вода. Однак пишуть, що там, де є планові відключення у центральній частині міста, там немає електрики і є проблеми з опаленням", – поінформував журналіст.

Він резюмував, що за даними фахівців, опалення у Запоріжжі доведеться найближчими днями налагоджувати, оскільки є недостатньо високий тиск у системах водопостачання.

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Ситуація на Запоріжжі: що відомо