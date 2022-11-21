Успіхи українських військових можуть покращити перспективи деокупації Криму. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Експерт зазначив, що ЗСУ на сьогодні потрібно "досить жорстко" розсікати угруповання російських військ на Півдні.
По Мелітополю і з лівобережжя Херсонщини потрібно витискати російські війська в окупований Крим, звільняти цей плацдарм й створювати для нас досить непогані можливості для руху в бік Маріуполя, тому що це угруповання буде розрізане,
– пояснив оглядач.
За його словами, такі дії потрібні для того, щоб закріпитися на адмінмежі з Кримом і звідти мати можливості діставати по цілях ворога за допомогою артилерії.
"Також таким розсіканням ЗСУ мають зняти будь-які можливості й навіть думки для ворожих військ створювати якісь ударні угруповання для руху у напрямку Василівки, Оріхового та Гуляйполя", – додав аналітик.
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На його думку, поблизу Гуляйполя ворог може зробити різні наступальні маневри для того, щоб спробувати прорвати лінію фронту й рушити на "з'єднання" з іншим угрупованням окупантів, яке знаходиться на північному сході.
"Позиції там міцні та укріпленні. По Гуляйполю інтенсивно завдавали удари танками, артилерією і всім чим тільки можна ще у квітні цього року. Тоді вогневий вал був надзвичайно потужним. Росіян там зупинили ЗСУ і тероборона. Цього разу у них засобів ще менше, тому що такої кількості танків та артилерії у них точно не буде", – резюмував Мусієнко.
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Ситуація на Запоріжжі: що відомо
- Біля Гуляйполя загарбники активізувалися та намагаються йти в атаки. Однак ті 6 штурмових груп, які там зібрали окупанти – це лише посилений батальйон й вони не несуть серйозної загрози.
- В окупованому Маріуполі суттєво пожвавився рух російської техніки. Російські загарбники переганяють великі колони на Запорізький напрямок.
- Американський генерал Бен Ходжес припустив, що з темпами контрнаступу, які є сьогодні, Україна уже до січня може зайняти Маріуполь і Мелітополь. А потім почнеться вирішальний етап кампанії – звільнення Криму.