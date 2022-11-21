Успехи украинских военных могут улучшить перспективы деоккупации Крыма. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Эксперт отметил, что ВСУ на сегодня нужно "достаточно жестко" рассекать группировки российских войск на Юге.

По Мелитополю и с левобережья Херсонской области нужно выжимать российские войска в оккупированный Крым, освобождать этот плацдарм и создавать для нас достаточно неплохие возможности для движения в сторону Мариуполя, потому что эта группировка будет разрезана.

– объяснил обозреватель.

По его словам, такие действия нужны для того, чтобы закрепиться на админгранице с Крымом и оттуда иметь возможности доставать по целям врага с помощью артиллерии.

"Также таким рассеканием ВСУ должны снять любые возможности и даже мысли для вражеских войск создавать какие-то ударные группировки для движения в направлении Васильевки, Орехового и Гуляйполя", – добавил аналитик.

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По его мнению, вблизи Гуляйполя враг может совершить различные наступательные маневры для того, чтобы попытаться прорвать линию фронта и двинуться на "соединение" с другой группировкой оккупантов, находящейся на северо-востоке.

Позиции там крепкие и укрепленные. По Гуляйполю интенсивно наносили удары танками, артиллерией и всем чем только можно еще в апреле этого года. Тогда огневой вал был чрезвычайно мощным. Россиян там остановили ВСУ и терроборона. Такого количества танков и артиллерии у них точно не будет", – резюмировал Мусиенко.

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