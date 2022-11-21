Неминуча деокупація Сватового матиме як воєнні, так і політичні ефекти для Росії. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Експерт зазначив, що для Кремля місто Сватове є не просто опорним пунктом для окупаційної армії.

Росіянам важливе не саме Сватове, а "нитка" "Сватове – Кремінна", де є доволі серйозний логістичний потік. Якщо ЗСУ його візьмуть, що станеться неминуче, то концепція "визволення "ЛДНР" руйнується на очах. І це вже персональний удар по Путіну,

– пояснив оглядач.

За його словами, після звільнення міста українцям не потрібно підіймати "рівень завищеності політичних оцінок" щодо Росії.

"Путін дав зрозуміти, що він є, що владу тримає. Останнє залякування по Україні зачепило Польщу – це сигнал усьому світу, що він не збирається здаватися", – додав аналітик.

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На його думку, так само у Росії не спостерігається будь-яких ознак соціального протесту.

"Росіяни не мають історичного досвіду з часів Івана Грозного до якихось об'єктивних соціальних бунтів. Все, що там було – душилося негайно. Єдиний успіх – це "більшовики", які замінили одну вивіску імперії на іншу", – резюмував Черник.

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