Насправді, втратити владу в Росії Путіну було б дуже важко. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.
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Чого найбільше бояться в Кремлі
Свою позицію він пояснює тим, що в Росії банально немає людей, які могли б вийти на протести. Адже й через попередні приводи на вулиці ніхто не виходив.
Просто нікому скидати Путіна. Найближче оточення? Путін сам є фактором безпеки цього оточення. Це як бути придворним, заколоти короля й думати, що ти сам потім не потрапиш під гільйотину,
– пояснює Ярослав Божко.
Він пригадав, як усі придворні, які зрадили короля Людовіка XVI, згодом теж погано закінчили. Експерт переконаний, що в Кремлі нині схожа ситуація.
"Усі розуміють, що Путін – це їхня охоронна грамота. Поки Путін живий-здоровий, у них є шанс щось вибудувати інше й убезпечити себе від відповідальності за злочини", – переконаний голова Центру політичних студій "Доктрина".
Він також запевняє, що жоден наступник Путіна не буде дотримуватися ніяких домовленостей з цими "любими друзями". Тож російське керівництво боїться передовсім не втрати влади.
Вони бояться цього усвідомлення, що буде екзистенційна поразка, яка призведе до того, що з Росією не будуть рахуватися взагалі. Росія ж намагалася провести цю війну, як зміну свого позиціонування – що це новий Радянський Союз,
– заявив Божко.
У цьому контексті вони б хотіли з "колективним Заходом" ділити Європу й домовлятися, де й чиї країни. Втім, ніхто її такою сьогодні не сприймає.
Божко про ситуацію Путіна та страхи Кремля: дивіться відео
Мирний план Зеленського
Під час свого виступу на саміті G20 Володимир Зеленський назвав план з 10 умов, які мають призвести до миру в Україні:
- радіаційна та ядерна безпека,
- продовольча безпека,
- енергетична безпека,
- звільнення всіх полонених і депортованих,
- виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку,
- виведення російських військ і припинення бойових дій,
- справедливість,
- негайна зупинка екоциду та захист природи,
- недопущення ескалації,
- фіксація закінчення війни.