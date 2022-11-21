На самом деле потерять власть в России Путину было бы очень тяжело. Такое мнение в эфире 24 каналу высказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.
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Чего больше всего боятся в Кремле
Свою позицию он объясняет тем, что в России банально нет людей, которые могли бы выйти на протесты. Ведь и по предыдущим поводам на улицы никто не выходил.
Просто некому сбрасывать Путина. Ближайшее окружение? Путин сам является фактором безопасности этого окружения. Это как быть придворным, заколоть короля и думать, что ты сам потом не попадешь под гильотину,
– объясняет Ярослав Божко.
Он вспомнил, как все придворные, предавшие короля Людовика XVI, впоследствии тоже плохо кончили. Эксперт убежден, что в Кремле сейчас похожая ситуация.
"Все понимают, что Путин – это их охранная грамота. Пока Путин жив-здоров, у них есть шанс что-то выстроить другое и обезопасить себя от ответственности за преступления", – убежден глава Центра политических студий "Доктрина".
Он также уверяет, что ни один преемник Путина не будет соблюдать никакие договоренности с этими "дорогими друзями". Поэтому российское руководство боится, прежде всего, не потери власти.
Они боятся этого осознания, что будет экзистенциальное поражение, которое приведет к тому, что с Россией вообще не будут считаться. Россия же пыталась провести эту войну как изменение своего позиционирования – что это новый Советский Союз,
– заявил Божко.
В этом контексте они хотели бы с "коллективным Западом" делить Европу и договариваться, где и чьи страны. Впрочем, никто ее такой сегодня не воспринимает.
Божко о ситуации Путина и страхах Кремля: смотрите видео
Мирный план Зеленского
Во время своего выступления на саммите G20 Владимир Зеленский назвал план с 10 условиями, которые должны привести к миру в Украине:
- радиационная и ядерная безопасность,
- продовольственная безопасность,
- энергетическая безопасность,
- освобождение всех пленных и депортированных,
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка,
- вывод русских войск и прекращение боевых действий,
- справедливость,
- немедленная остановка экоцида и защита природы,
- недопущение эскалации,
- фиксация окончания войны.