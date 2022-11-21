Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков . Он считает, что отстранять Путина от власти будут именно элиты. Ведь народ еще не созрел до серьезных революционных событий.
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Путина отстранят от власти
Гудков отметил, что глава Кремля все это понимает, и не согласится на переговоры с Украиной на ее условиях.
Это произойдет только тогда, когда, допустим, он договорится с США и ЕС на гарантиях личной безопасности предоставить ему какой-нибудь остров на Гавайях. Там он будет доживать последние дни под охраной морского флота и морских котиков США,
– считает оппозиционер.
По его словам, это единственный вариант, который устроит главу Кремля, иначе его отстранят от власти.
"Окружение скажет ему: "Володя, а ты чего натворил? Чтобы потом самому свалить на Гавайи, а мы в России будем жить в дерьме? У нас семьи, капиталы, дети учились в Оксфорде, а ты нас лишил всего", – рассказывает Гудков.
Путин в какой-то мере сумасшедший
По мнению оппозиционера, элиты выдвинут Путину счет, ведь он их достал, он все у них забрал и они с ним разберутся – для них он не Господь бог, а такой же, как они. Для главы Кремля поражение в войне, полная капитуляция при сохранении самого себя в стране, маловероятно.
Почему он сейчас, как истеричка, требует переговоров, потому что пока удерживает значительную часть украинской территории. У него полно ракет – пусть не самых точных и не самых современных, вооружение. Мобилизационный ресурс огромен, и он его будет бросать в топку войны,
– подчеркивает собеседник.
Гудков считает, что все это может продолжаться, пока не иссякнет терпение либо Запада, либо украинского народа, либо всех вместе. Или произойдут события, которые изменят кардинально ситуацию вокруг Путина. Пока же окружение не смеет его сбросить.
"А вот когда захочет и посмеет – ему будут кранты. Путин сумасшедший в определенной степени, но не до такой степени, чтобы не понимать это", – резюмировал оппозиционер.
Путина сбросит его окружение: смотрите видео
Что происходит вокруг главы Кремля: важное
- Россия нанесла мощные удары по украинской критической инфраструктуре во время саммита G20 . По словам аналитика Фонда "Демократические инициативы" Петра Бурковского, Путин массированной атакой Украины испортил мировым лидерам праздничный ужин на Бали во время саммита G20. После этого лидеры крупных европейских государств сменили риторику и заявили, что война должна продолжаться, пока не будут освобождены все украинские территории.
- Влияние основателя ЧВК "Вагнера" и бизнесмена Евгения Пригожина на общественное мнение в России растет. Он не боится резко высказываться по поводу военного командования, а также об отсутствии патриотизма у "путинских" бизнесменов. А потому Путину придется договариваться с Пригожиным, чтобы удержать власть и дальше.
- У Путина конфликт с военными, ведь русская армия и генералитет были против войны. Но он сломал всех через колено и заставил воевать. По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, дальнейшее освобождение временно оккупированных территорий от захватчиков пошатнет режим Путина.
- После многочисленных поражений Путина в войне в Украине и международных отношениях россияне потеряли любое доверие к правдивости заявлений представителей власти. Однако Путин готов терпеть критику для сохранения своего режима.